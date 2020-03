Zostańwdomu i zamów przez internet

Taki stan rzeczy doprowadza do sytuacji, w której potrzeby zakupowe i kulturalne realizowane są za pośrednictwem Internetu. Serwisy streamingowe dostarczają rozrywki, branża ecommerce – produktów, których nie możemy lub nie chcemy kupować stacjonarnie. To prawdziwe wyzwanie dla firm, które swoje usługi muszą realizować ze zdwojoną mocą i przy zachowaniu wszystkich dostępnych środków ostrożności.

Zakupy w czasie epidemii

W takiej sytuacji znalazła się białostocka firma DrTusz.pl, sprzedająca materiały eksploatacyjne do drukarek. Chociaż do tej pory zarówno ich sklep stacjonarny, jak i internetowy działają bez zmian, to właśnie do zakupów online namawiają obecnie swoich klientów.

- Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy wymaga pełnej mobilizacji i odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i za nasze otoczenie - mówi Grzegorz Drągowski, właściciel firmy. W związku z tym zachęcamy klientów, by materiały do drukarek zamawiali przez internet. Jest to obecnie najbezpieczniejsza forma zakupów. Zalecamy również wybór bezkontaktowej formy dostawy, takiej jak paczkomaty czy skorzystanie z możliwości doręczenia paczki przez kuriera we wskazane miejsce (np. pod drzwi, czy na taras). W tym przypadku po otrzymaniu od przewoźnika maila z potwierdzeniem nadania paczki i zapytaniem o sposób doręczenia, należy wybrać opcję elastycznej dostawy i określić miejsce, gdzie kurier ma zostawić przesyłkę. Sugerujemy również rezygnację z płatności za pobraniem na rzecz szybkich przelewów lub płatności online kartą. To minimum środków, które w moim odczuciu należy zastosować, by zwiększyć bezpieczeństwo i Klientów i dostawców. - dodaje.

A w domu drukuje się na potęgę

Chociaż tusz czy toner do drukarki trudno nazwać produktem pierwszej potrzeby, to zapotrzebowanie na nie jest ogromne. Wynika to chociażby z tego, że pozostając w domu, drukuje się bardzo wiele materiałów – ocenia Monika Jaźwińska, kierownik działu marketingu DrTusza. - W mediach społecznościowych, podpowiadamy naszym Klientom, jak wykorzystać fakt posiadania urządzenia drukującego. Pomysłów jest wiele – od wydrukowania fotografii po etykiety do lepszej organizacji domowej spiżarni. Dużym zainteresowaniem cieszą się też kolorowanki dla najmłodszych. Specjalnie z myślą o nich stworzyliśmy serwis www.salagier.pl, gdzie zamieściliśmy autorskie łamigłówki, kolorowanki i zagadki do wydruku – dodaje.

Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, nasz sklep internetowy będzie funkcjonował nieprzerwanie, prosimy jednak o stosowanie się do zalecanych przez nas działań- podsumowuje właściciel DrTusz.pl.