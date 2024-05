Przed nami piąta edycja Piłkarskiego Turnieju Charytatywnego dla firm!

Firmy zagrają do jednej bramki w szczytnym celu

Turniej nie tyko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim niepowtarzalna okazja do integracji środowisk biznesowych z lokalną społecznością. Organizatorzy przygotowali także piknik rodzinny a na nim szereg atrakcji. Co czeka nas tego dnia w Klepaczach?

Wydarzenie rozpocznie się 19 maja o godzinie 9:00, a mecze finałowe rozegrają się w okolicach godz.14:30. Do udziału w Turnieju zgłosiło się 10 firm - Rosti, Plum, Elem, Ościłowscy, AC S.A., Electrum, Promostal, Globart Print, Kuchnia Vikinga (Viking Story) a także gospodarze spotkania- firma DrTusz. Każda z nich w ramach wpisowego wpłaciła darowiznę na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Dom Powrotu” w Białymstoku. Zebrane środki pozwolą na renowację ogrodu należącego do placówki. W ubiegłym roku Turniej pozwolił na prace remontowe wewnątrz budynku.

- Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że tegoroczna edycja wydarzenia cieszy się dużym zainteresowaniem firm. Swoje drużyny zgłosiły przedsiębiorstwa rozpoznawalne w regionie, co jest szczególnie istotne dla umacniania dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W skali lokalnej te działania zwykle są szczególnie widoczne i niezwykle potrzebne - mówi Aneta Zagórska z DrTusz. - Zależy nam na tym, by dobroczynność naszych uczestników została zauważona także tym razem, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do kibicowania. Atrakcji nie zabraknie, zwłaszcza dla najmłodszych - dodaje.

Poza turniejem na kibiców czeka także wiele atrakcji i bieg dla dzieci

Podczas wydarzenia organizatorzy zapewniają dmuchańce, stoisko do malowania twarzy, stoisko o tematyce ekologicznej, konkursy artystyczne i sportowe oraz strefę gastro. W programie przewidziano także bieg dla dzieci po Lesie Turczyńskim.

- Nasz bieg dedykowany jest trzem grupom wiekowym: 4-7 lat, 8-11 lat oraz 12-15 lat. Zapisy odbywają się przez stronę Decathlon Go - należy szukać imprezy pod nazwą Bieg Szlakiem Tygrysa - mówi Błażej Okuła z APN Hattrick. - na trasie przewidzianych jest kilka niewielkich przeszkód, dostosowanych do możliwości uczestników. W związku z tym, że jesteśmy nastawieni przede wszystkim na dobrą zabawę, każdy dzielny biegacz otrzyma od nas pamiątkowy medal - przekonuje.

Szczegóły oraz bieżące informacje na temat V Charytatywnego Turnieju o Puchar DrTusza można śledzić na wydarzeniu w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/events/1827211164451849/