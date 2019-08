Pozorna oszczędność

Ceny drukarek są niezwykle zróżnicowane – najtańsze modele zaczynają się już od 200 zł natomiast górna granica wciąż się oddala, sięgając kilkudziesięciu tysięcy złotych za specjalistyczny sprzęt. Do użytku domowego czy biurowego można jednak zamknąć się w kwocie do 2 tysięcy złotych, chociaż wszystko oczywiście zależy od tego czy decydujemy się na prostą drukarkę czy bardziej złożone urządzenie wielofunkcyjne. Co warto jednak wiedzieć, zanim damy się skusić na sprzęt z najniższej półki cenowej?

Argument niskiej ceny samego urządzenia w wielu przypadkach może okazać się decydujący, jednak w perspektywie czasu ta pozorna oszczędność da o sobie znać. Warto mieć na uwadze, że do codziennej eksploatacji urządzenia niezbędny jest tusz lub toner, a te mogą być zaskakująco drogie. Znaną bowiem praktyką producentów jest sprzedaż drukarek w maksymalnie niskiej cenie, rekompensowanej właśnie drogimi wkładami. Niezbędne więc przed zakupem konkretnego urządzenia jest sprawdzenie, ile w rzeczywistości kosztować nas będzie nowy tusz czy toner.

Zamienniki – tak czy nie?

Rozwiązaniem problemu drogich wkładów do drukarek, jest stosowanie ich zamienników. Wcześniej jednak, już na etapie kupna sprzętu drukującego dobrze jest zorientować się, czy do danego modelu nieoryginalny wkład jest w ogóle dostępny – producenci stosują wiele mechanizmów, uniemożliwiających zainstalowanie w urządzeniu zamiennika.

Wbrew powszechnej opinii, wybór nieoryginalnego wkładu nie musi się nierozerwalnie wiązać z utratą jakości wydruku, niższą wydajnością wkładu czy problemami z drukarką. To, czy rzeczywiście takie ryzyko wystąpi zależy od tego, gdzie będziemy zaopatrywać się w zamienniki. Jak w przypadku każdych zakupów w Internecie dobrze jest poznać opinie o danym sklepie, sprawdzić jego ceny na tle konkurencji czy dotrzeć do podstawowych informacji o firmie prowadzącej tę działalność. Warto ponadto wybierać miejsca, które mają przejrzystą politykę zwrotów i reklamacji zakupionych produktów, by w razie problemu z zakupionym wkładem, móc go sprawnie rozwiązać – radzi Krzysztof Dzieduszow ze sklepu drtusz.pl. My dodatkowo jako sklep z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży zamienników do drukarek udzielamy gwarancji jakości na nasze produkty, dzięki czemu klient ma pewność, że zakupiony towar jest dobry i sprawdzony - dodaje.

Faktyczna oszczędność przy wyborze zamiennika to nawet 50% niższy koszt wchodzący w skład TCO. Oszacowanie rzeczywistej wydajności zamienników powinno opierać się na porównaniu kosztu wydruku konkretnej ilości stron na jednym wkładzie. Dla przykładu – oryginalny toner do popularnego urządzenia wielofunkcyjnego Brother DCP-1610 WE to dla 1000 stron wydruku koszt 164 zł, natomiast zamiennik taką samą ilość wydrukuje w kwocie 69 Zł. Wnioski nasuwają się więc same.

Użytkowanie drukarki

Ostatnim czynnikiem, na podstawie którego można określić TCO są koszty, które ponosimy w trakcie użytkowania drukarki. Zaliczają się do niego wszelkie naprawy i awarie, które mogą wystąpić podczas eksploatacji sprzętu. Niektóre urządzenia są bardziej podatne na problemy już niemal na początku użytkowania, niektóre dopiero po kilku tysiącach zadrukowanych stron zaczynają sygnalizować jakieś awarie. Warto więc zawczasu poznać zasady gwarancji zakupionego sprzętu i na jak długi okres jest ona udzielana.

Spośród wielu czynników wpływających na awaryjność drukarki, jest kilka, które są ogólne dla większości sprzętu. To, jak długo posłuży nam dane urządzenie zależy od tego, jak sami o niego dbamy - warto pamiętać o odpowiednim usytuowaniu drukarki w pomieszczeniu (z dala od miejsc nasłonecznionych bądź w pobliżu elementów, które mogą wpaść do podajnika drukarki), regularnym i częstym drukowaniu na wkładach atramentowych, które lubią wysychać a także o przestrzeganiu zaleceń producenta.

Jaką drukarkę wybrać?

Biorąc pod uwagę podstawowe czynniki składające się na TCO, nie warto kierować się jedynie ceną urządzenia. Okazuje się bowiem, że często jest to zaledwie 20% całkowitego kosztu użytkowania sprzętu. Analiza zakupu pod kątem materiałów eksploatacyjnych i potencjalnej awaryjności urządzenia, pozwoli realnie spojrzeć na wybrany produkt. Warto korzystać z gotowych kalkulatorów TCO dostępnych w internecie bądź zasięgnąć rady w sprawdzonym sklepie specjalizującym się w urządzeniach drukujących.