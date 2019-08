Weź udział w konkursie i wygraj drukarkę dla swojego dziecka!

Zasady konkursu

Zadanie konkursowe polega na sfotografowaniu skompletowanej szkolnej wyprawki oraz umieszczeniu zdjęcia na swoim Instagramie do dnia 4 września 2019 r. Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest oznaczenie pod zdjęciem profilu @drtusz oraz dodanie hashtagu #drtusz. Dodatkowo dostęp do zdjęcia konkursowego musi być publiczny, a samo zgłoszenie nie starsze niż z 20 sierpnia 2019 r.

Spośród zgłoszonych prac jury wybierze jedną najbardziej kreatywną i kolorową wyprawkę. Ogłoszenia konkursu przewidziane jest na 6 września 2019 r. do godz. 16:00 na profilu instagramowym DrTusz. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora i pod tym linkiem.

Warto zawalczyć o główną nagrodę

Autor zwycięskiej pracy otrzyma urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 3775. Sprzęt ten sprawdzi się idealnie w każdym domu i jest gratką dla wszystkich amatorów drukowania kolorowych zdjęć i obrazów. Dzięki dedykowanej aplikacji HP All-in-One Remote przebiega ono bezproblemowo. Dodatkowo z myślą o użytkownikach mediów społecznościowych dodana została aplikacja HP Social Media Snapshots, która umożliwia drukowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej smartfonów oraz bezpośrednio z Internetu.

Mimo swoich niewielkich gabarytów, urządzenie posiada również wbudowany skaner, co czyni je bardziej użytkowym również dla domowego biura.