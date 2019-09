Drukujesz? Pamiętaj o środowisku!

Zmniejszenie zużycia papieru

Badania wykazały, że rocznie same tylko amerykańskie korporacje zadrukowują 12 kwintylionów kartek. Ta niewyobrażalnie wysoka liczba wynika z faktu, że w świecie biznesu papier jest wciąż najpopularniejszym nośnikiem danych, a zapotrzebowanie na niego zamiast maleć wraz rozwojem elektroniki, stale rośnie.

Aby zmniejszyć zużycie papieru warto zmienić nawyki i przyzwyczajenia zawiązane z drukowaniem dokumentów i wprowadzić pewne standardy obowiązujące wszystkich użytkowników danej drukarki. Oprócz oczywistej kwestii związanej z recyklingiem papierowych odpadów, czyli zbierania makulatury i zdawania jej albo do specjalnych kontenerów albo punktów skupu, samo drukowanie może być bardziej ekologiczne. Obecnie większość drukarek jest już wyposażona w automatyczny lub ręczny tryb drukowania dwustronnego, Duplex pozwala zauważalnie oszczędzać papier, a co za tym idzie, zmniejszać jego zużycie w skali roku nawet o kilkadziesiąt ryz.

Utylizacja tuszów i tonerów

Materiały eksploatacyjne do drukarek, czyli tusze i tonery, należą do grupy odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Chemiczna mieszanka, znajdująca się we wkładach do drukarek w przypadku wydostania się na zewnątrz realnie zagraża otoczeniu, a w skrajnych przypadkach nawet zdrowiu człowieka.

Zużytych tuszów i tonerów bezwzględnie nie można wyrzucać do kosza, chociaż taki los spotyka nawet 75% z nich. Edukacja w tej kwestii odgrywa ogromną rolę, dlatego staramy się uczulać naszych klientów i podpowiadać, jak prawidłowo utylizować tusz czy toner – tłumaczy Marlena Kiełbaszewska ze sklepu DrTusz. - Przede wszystkim wykorzystane materiały eksploatacyjne można przynieść do sklepu, w którym się je nabyło lub które po prostu prowadzą ich sprzedaż. Wiele z nich skupuje tusze puste kasety, więc warto z tego skorzystać. Oddając zużyty tusz czy toner do sklepu, można mieć pewność, że zostanie on bezpiecznie zutylizowany. Ponadto przy większości dyskontów czy supermarketów znajdują się specjalne pojemniki na elektroodpady. Tam również jest miejsce dla tuszu czy tonera – podpowiada nasz ekspert.

W przypadku przedsiębiorców utylizacja tuszów i tonerów jest obowiązkiem, który nakłada ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Każdy podmiot gospodarczy posiadający urządzenie drukujące zobowiązany jest do każdorazowego uzyskania Karty Przekazania Odpadów jako dowodu na utylizację szkodliwych materiałów. Ponadto przy zużyciu powyżej 100 kg tonerów lub tuszów rocznie, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia do właściwego Urzędu Marszałkowskiego zbiorczego zestawienia danych o odpadach za poprzedni rok.

Utylizacja drukarek

Drukarki, tak jak tusze i tonery należą do grupy elektrośmieci traktowanych jako odpady niebezpieczne. Materiały, z których wykonane jest urządzenie, zawierają szkodliwy dla środowiska azbest, ołów, rtęć czy chrom. Utylizacja jest wiec jedynym sposobem na pozbycie się niechcianego sprzętu. Ponadto za wyrzucenie tego typu urządzenia do zwykłego kontenera na śmieci grozi mandat w wysokości do 500 zł, a sądowna grzywna nawet 40 razy tyle.

Najprostszym sposobem na utylizację drukarki jest pozostawienie jej w serwisie, w którym urządzenie miało być pierwotnie ratowane. Warto pamiętać, że z reguły serwis nie może odmówić przyjęcia sprzętu, którego naprawa okaże się być nieopłacalna czy niemożliwa. Oprócz serwisów, zepsute urządzenia przyjmują również niektóre złomowiska. Dodatkowo każda gmina ma obowiązek posiadania przynajmniej jednego punktu odbioru zużytego sprzętu.

Jak widać, właściwa eksploatacja drukarki nie wiąże się tylko z jego codziennym używaniem. Dotyczy ona także postępowania ze zużytym wkładem czy niedziałającym sprzętem. Warto zawczasu wiedzieć, w jaki sposób utylizować niebezpieczne odpady , by nie zaszkodzić środowisku oraz nie narazić się na przykre prawne konsekwencje.