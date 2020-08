Bajkowy Koncert Charytatywny na żywo z Białegostoku

Zaśpiewają w szczytnym celu

Wśród artystów występujących na wydarzeniu usłyszeć będzie można musicalowe głosy znane m.in. z białostockich scen operowej i teatralnej czy teatru muzycznego Roma - Weroniki Bochat, Ewy Łobaczewskiej, Rafała Supińskiego oraz Macieja Nerkowskiego przy fortepianowym akompaniamencie Kariny Komendery. Podczas koncertu gościnnie wystąpią również uczniowie białostockiego studia głosu "Songbird". Imprezę poprowadzi białostocka artystka Ilo Karipuk.

W trakcie koncertu zostanie uruchomiona zbiórka internetowa na rzecz podopiecznych Fundacji Spartanie Dzieciom. Fundacja dotychczas pozyskiwała środki podczas wydarzeń biegowych, w których uczestniczyli jej przedstawiciele. Charakterystyczne przebrania to znak rozpoznawczy grupy, która ze względu na brak możliwości przeprowadzania imprez sportowych, straciła znaczną część źródeł wsparcia.

- Jako firma, która angażuje się w promowanie lokalnych wydarzeń i chętnie w nich uczestniczy, tym razem postawiliśmy na koncert charytatywny. Jego cel jest podwójny i mocno wpisuje się w nasze wartości - po pierwsze bardzo cenimy sobie współpracę z innymi lokalnymi firmami i podmiotami, która jak wielokrotnie pokazało nam doświadczenie, jest niezwykle owocna i inspirująca. Po drugie zależy nam na promowaniu działalności organizacji dobroczynnych, bez których wielu potrzebujących pozostałoby bez pomocy - mówi Aneta Zagórska z DrTusz.pl. Cieszymy się, że w organizację koncertu zaangażowało się wiele naprawdę wspaniałych osób z doświadczeniem scenicznym, które sprawi, że jego poziom będzie naprawdę wysoki. Mam nadzieję, że pozytywna energia, która nam wszystkim towarzyszy od kilku tygodni udzieli się również widzom podczas koncertu.



Koncert dla wszystkich

Jak zapewniają organizatorzy, koncerty w formie live sessions zyskują na popularności nie tylko jako odpowiedź na ograniczenia związanych z pandemią, ale ze względu na dostępność dla widza z każdego zakątka Polski.

- Live sessions jest formą koncertu, w czasie którego zarówno artyści jak i widzowie mogą bardziej wnikliwie podejść do samego wydarzenia. Klimatyczne pomieszczenie z dobrą akustyką zamiast dużej sceny oraz "własny pokój z monitorem" tworzą bardzo indywidualny i niepowtarzalny charakter znanych do tej pory koncertów. Szczególnie w dzisiejszych, trudnych czasach jest to jeszcze bardziej aktualne - mówi Piotr Polak ze studia Dobra 12. - Nie ogranicza nas przy tym lokalizacja , ponieważ każdy może uczestniczyć w wydarzeniu, usłyszeć artystów z drugiego końca Polski i dołożyć swoją cegiełkę do szczytnego celu - dodaje.



Organizatorzy zapraszają na transmisję koncertu widzów w każdym wieku. O szczegółach imprezy oraz programie informować będą w mediach społecznościowych na wydarzeniu facebookowym koncertu dostępnym pod tym linkiem: https://www.facebook.com/events/577977599540648/

Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.