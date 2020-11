Masowe drukowanie w dobie pandemii

Efektem ubocznym zmiany trybu pracy z biurowej na home office w pierwszym półroczu 2020 r. był nagły wzrost popytu na urządzenia drukujące, a co za tym idzie, błyskawiczne znikniecie drukarek z rynku i problemy z ich dostępnością przez wiele miesięcy. Drukarki okazały się być towarem niezbędnym do codziennej pracy – zarówno zawodowej, jak i w ramach nauczania zdalnego.

Jak zauważa firma DrTusz.pl, na przełomie marca i kwietnia profil jej klienta wyraźnie zwrócił się w stronę osób indywidualnych. Odnotowano wiele zapytań dotyczących urządzeń drukujących do użytku domowego, a klienci często zgłaszali problemy związane z drukarkami, które od wielu miesięcy stały bezczynne. Oprócz tego nie brakowało pytań o odpowiednią eksploatację urządzeń i sposoby na oszczędne drukowanie.

Czym się zatem kierować przy wyborze drukarki, by była urządzeniem niezawodnym i skrojonym na miarę naszych potrzeb, a jej eksploatacja nie przysparzała większych problemów?

Wybór drukarki do domowego biura

W przeciwieństwie do dużych urządzeń biurowych, drukarki do użytku domowego nie muszą zajmować wiele miejsca, by posiadać jednocześnie wiele przydatnych funkcji. Rynek urządzeń drukujących jest na tyle duży, by bez problemu znaleźć wśród nich takie, które będzie skrojone na miarę potrzeb konsumenta. Najwięcej zależy jednak od tego, co i z jaką częstotliwością będzie drukowane.

Kiedy zgłaszają się do nas klienci z zamiarem kupna drukarki do domu, w pierwszej kolejności rozmawiamy z nimi o funkcji jaką ma spełniać - mówi Marcin Górski z działu obsługi klienta w sklepie DrTusz.pl. - Decyzja dotycząca rodzaju drukarki jest kluczowa do znalezienia odpowiedniego modelu i jego niezawodności. Co do zasady do częstego drukowania, zwłaszcza w kolorze, rekomendujemy drukarki atramentowe. Są one tańsze w eksploatacji, jednak by była ona bezproblemowa, nie może stać bezczynnie. Skutkuje to wyschnięciem atramentu, a w rezultacie drogą, czasem nieopłacalną naprawą. O skutkach nieużywania drukarki przez wiele miesięcy boleśnie przekonali się ci klienci, którzy zmuszeni byli serwisować swoje urządzenia atramentowe. W przypadku drukarek laserowych wybór urządzenia może być strzałem w dziesiątkę, jeśli drukujemy monochromatyczne dokumenty, ale nie jest to drukowanie systematyczne. Drukarki laserowe lepiej znoszą przerwy w pracy, ponieważ toner nie ma tendencji do wysychania - dodaje.

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na urządzenie atramentowe czy laserowe, warto zwrócić uwagę na parę przydatnych funkcji, by praca z urządzeniem była przede wszystkim wygodna. W domowych warunkach, gdy użytkownicy korzystają z więcej niż jednego komputera lub lubią bezprzewodowe rozwiązania, świetnie sprawdzą się drukarki z funkcją drukowania przez Wi-Fi. Lepsze modele umożliwiają również drukowanie bezpośrednio ze smartfona, co sprawdza się w sytuacji, gdy musimy szybko wydrukować dokument przesłany na telefon.

Sporą pomocą w domowym biurze jest urządzenie wielofunkcyjne, które oprócz drukowania, skanuje i kseruje. To opcja idealna dla tych, którzy lubią kompleksowe rozwiązania, a ich praca wymaga wymiany dokumentów.

Cena urządzenia to nie wszystko

Nawet przy ograniczonym budżecie na urządzenie do domu, złym pomysłem jest kierowanie się wyłącznie jego ceną. To koszt, który w przeciwieństwie do wkładów do drukarki, poniesiemy wyłącznie raz. Tak zwany całkowity koszt posiadania drukarki, to suma w którą włącza się również regularne wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych. Co więcej, te potrafią być kilkukrotnie droższe od samego urządzenia, co najczęściej jest celowym zabiegiem samych producentów drukarek.

W takiej sytuacji, warto zainteresować się nawet droższymi drukarkami, do których dostępne są wysokiej jakości zamienniki. Jeśli pochodzą z pewnego źródła, nie ma obaw, by jakość i wydajność druku odbiega od wydruku na oryginałach. - Klienci zaopatrujący się w zamienniki w naszym sklepie doceniają nie tylko dużą oszczędność wynikającą z rezygnacji z wkładów oryginalnych, ale przede wszystkim szybką i bezproblemową dostawę, która w dobie pandemii jest szczególnie istotna - podkreśla Marcin Górski.

Chociaż minął czas paraliżu na rynku urządzeń drukujących, to pytanie o wybór drukarki do domu wciąż jest jednym z najczęściej zadawanych. Jak podpowiada ekspert z DrTusz.pl, nie warto wpadać w pułapkę “tanich urządzeń drukujących do domu”, tylko wziąć pod uwagę istotniejsze czynniki - całkowity koszt posiadania drukarki, czyli także jej eksploatację a także potrzebne funkcje i częstotliwość drukowania.