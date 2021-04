Ruszyła akcja “Drzewo na zamówienie”. DrTusz sadzi drzewa i zachęca do oszczędzania papieru

“Drzewo na zamówienie” to inicjatywa, w której chcemy uświadomić naszą społeczność, że drukowanie jest jednym z głównych źródeł nadmiernego zużycia papieru i pokazać, że można temu zaradzić. Obliczyliśmy, że Klienci DrTusza zużywają miesięcznie 11605 wkładów, co oznacza, że zadrukowują ok. 50 000 000 kartek papieru. Na produkcję takiej ilości papieru potrzeba blisko 245 drzew - mówi Aneta Zagórska z DrTusz.pl - Mając tego świadomość, jako sklep z materiałami eksploatacyjnymi do drukarek, czujemy się zobowiązani do szerzenia wiedzy na temat mniejszej konsumpcji papieru i sposobów na to, by drukowanie było bardziej ekologiczne. Jesteśmy to winni naturze. Zapowiadane przez nas posadzenie drzew, to tak naprawdę tylko finał akcji, której wydźwięk edukacyjny jest dla nas niezwykle ważny. Chcemy, by nasi klienci otrzymali rzetelne informacje, dlaczego tego typu działania są ważne i potrzebne - dodaje Aneta Zagórska.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, jedno zamówienie w sklepie internetowym lub stacjonarnym (przy ul. Wyszyńskiego 2 lok. 75 w Białymstoku), to jedna wirtualna sadzonka. Jedna wirtualna sadzonka, to jedno drzewko zasadzone przez inicjatora akcji.

“Drzewo na zamówienie” to kolejne działanie DrTusza związane z promowaniem postaw proekologicznych wśród użytkowników drukarek. Oprócz dystrybucji materiałów edukacyjnych na temat ekologicznego drukowania, firma angażuje się w edukację dzieci i młodzieży, prowadzi nieodpłatne zajęcia na temat właściwej segregacji śmieci i organizuje konkursy zachęcające do recyklingu.

Udział w akcji “Drzewo na zamówienie” jest dobrowolny i nieodpłatny. Szczegóły i regulamin znajdują się na stronie https://blog.doktortusz.pl/drzewa