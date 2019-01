Jak drukować taniej? Pomysł na oszczędzanie w firmie

Nie bój się zamienników tonerów i tuszów

Istnieje powszechne przekonanie, że oszczędzając na kupnie oryginalnych wkładów do drukarek, tracimy na jakości wydruku naszych dokumentów. Takie obawy wynikają w dużej mierze z niewiedzy i braku pewności co do pochodzenia zamienników tuszów i tonerów. Oczywiście same produkty mogą się znacznie względem siebie różnić, dlatego warto poświęcić chwilę na odnalezienie producenta wysokiej jakości zamienników. Warto mieć na uwadze, że przy pomocy tańszego o 60-70% pojedynczego zamiennika wydrukujemy tyle samo, co korzystając z oryginalnych wkładów. W skali roku może to być znacząca oszczędność

Zweryfikuj ustawienia drukarki

Być może od momentu zakupu urządzenia do Twojej firmy, drukowanie odbywa się zgodnie z jego domyślnymi ustawieniami. Pamiętaj jednak, że każda drukarka ma opcję pracy w trybie ekonomicznym. Warto przejść do ustawień urządzenia i odnaleźć właściwą funkcję. Nie będzie to miało znaczącego wpływu na jakość drukowania, a dodatkowo przyspieszy cały proces. Jednocześnie zwiększy się wydajność tuszu czy tonera i pozwoli na dłuższą jego eksploatację.

Ogranicz kolory

Jeśli masz drukarkę kolorową, ale kolorowe dokumenty są niezbędne tyko raz na jakiś czas, warto zmienić ustawienia domyślne urządzenia na drukowanie monochromatyczne. Dzięki temu nie będzie trzeba pamiętać każdorazowo o ręcznej zmianie trybu, a oszczędzanie na kolorowych wydrukach będzie odbywało się samoistnie. Wiele firm wprowadziło tę zasadę na stałe do polityki oszczędności, słusznie rezygnując z kolorowych wydruków tam, gdzie nie jest to niezbędne.

Duplex

Drukowanie dwustronne jest nie tylko ekonomiczne, ale i ekologiczne. Pozwala oszczędzić papier i zmniejszyć objętość drukowanych dokumentów o połowę. Obecnie większość drukarek posiada wbudowaną funkcję drukowania w trybie duplex, ale jeśli Twoja akurat takowej nie ma, możesz ręcznie umieścić nadrukowaną część dokumentów we właściwy sposób ponownie w podajniku papieru i kontynuować drukowanie.

Skalowanie

Podobnie jak w przypadku drukowania w trybie duplex, odpowiednie skalowanie dokumentów przed drukiem pomoże oszczędzić papier i zmniejszyć ilość stron. Na kartce w formacie A4 z powodzeniem zmieszczą się dwie strony dokumentu ułożone obok siebie dłuższymi krawędziami. W połączeniu z drukowaniem dwustronnym zyskujemy czterokrotnie mniejsze zużycie zarówno samego papieru, jak tuszu czy tonera. Skalowanie można każdorazowo ustawić ręcznie przed samym drukowaniem w oknie drukowania. Często też dostępny jest podgląd wydruku, który pomaga uniknąć pomyłek.

Stosując się do tych kilku prostych zasad możemy mieć pewność, że drukowanie stanie się dużo mniejszym obciążeniem dla firmowego budżetu. Warto też zawczasu dobrze poznać możliwości naszych drukarek, by już od dnia zakupu korzystać z nich w ekonomiczny sposób.